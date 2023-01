© Инстаграм Какви ги върши пак Константин, който полугол нахлу в банята и накара непозната мацка да изпусне сапуна, изгубила ума и дума пред гледката.



Поп фолк певецът преди броени часове сподели потресаващо видео от банята си, а сценката, която се разиграва в него, взриви за минути последователите му, които го засипаха с коментари.



Все още не става ясно коя е непознатата жена в банята на изпълнителя, нито дали съпругата му Надя знае какво се случва в дома й. А защо не женската ръка, която се вижда във видеото, да не е именно нейната.



"Да запазим спокойствие", пък пише Коцето към публикацията си, който вероятно се залива от смях заради предизвиканите реакции в социалните мрежи след еротичната сценка и еротичното крещене и "пляскане", което се чува в нея.



Някои от феновете му обаче, останаха погнусени от поредната щуротия и възмутени от идеите на изпълнителя. А в случая Константин е направил опит за римейк на известни кадри, станали хит в Тик-ток.



