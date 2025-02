Феновете на Риана чакаха тази новина от 9 години

© Певицата Риана заяви, че новият й албум ще бъде неочакван и се чувства "наистина оптимист" за него, предаде BBC.



"Знам, че няма да е нещо, което някой очаква“, каза тя пред Harper's Bazaar. "И няма да бъде комерсиален или възможен за радио. Ще бъде там, където моята артистичност заслужава да бъде в момента.“



37-годишната звезда накара феновете да чакат с години новия й албум. Нейният осми студиен албум, Anti, беше издаден през 2016 г.



Въпреки че не разкрива повече, тя каза пред списанието, че се "чувства наистина оптимистично.



Носителката на няколко награди Грами, която започна кариерата си през 2003 г., е най-известна с песни като Umbrella, Shut Up And Drive и What's My Name?



Въпреки че се оттегли от музиката през последните години, тя продължава да се занимава с марките си за грим и грижа за кожата.