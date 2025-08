Световноизвестният британски писател Ейдриън Чайковски ще посети България. Феновете ще имат възможност да се срещнат с него на живо в София в началото на септември, когато ще се състои специално събитие за читатели и медии, съобщи издателство "Артлайн".Срещата с Ейдриън Чайковски ще се състои на 8 септември 2025 г. от 19:00 ч. в клуб "Грамофон“, ул. "Будапеща“ 6, София.Ейдриън Чайковски (на англ. Adrian Tchaikovsky) е един от най-уважаваните и иновативни автори на фентъзи и научна фантастика днес. Роден на 14 юни 1972 г. в Удхол Спа, Англия, той има полски произход и е изучавал зоология, психология и право, преди да се насочи към писането. През 2008 г. дебютира с романа "Империя в черно и златно“, с който поставя началото на емблематичната си поредица "Сянката на умелите“ (Shadows of the Apt).Заглавията, които излизат на български език с логото на издателство "Артлайн“, включват:- "Децата на времето“ (Children of Time) – отличен с наградата "Хюго“- "Децата на разрухата“ (Children of Ruin)Чайковски е носител на престижни отличия като наградите "Хюго“, "Артър Кларк“, Британската награда за фентъзи и други. Неговите произведения впечатляват с жанров размах, интелигентна визия и богато въображение – от епично фентъзи до научна фантастика и алтернативни светове.Ейдриън Чайковски се радва на все по-голяма популярност сред българските читатели. Неговите книги са широко достъпни в книжарниците, редовно участват в издателски кампании и са добре представени на Панаира на книгата в София. Благодарение на преводите и активната читателска общност Чайковски вече има устойчива фен база у нас – фактор, който прави гостуването му в София особено очаквано.Посещението на Чайковски в България е рядка възможност българските читатели да се срещнат с писател от световна величина, да зададат въпроси и да получат автографи върху любими книги.