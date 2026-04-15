От 5 до 7 юни 2026 г. Кранево отново ще се превърне в притегателна точка за любителите на морето, вкусната цаца и доброто настроение. Фестивалът на цацата се завръща с ново издание, което обещава три незабравими дни, атрактивна програма за малки и големи, концерти, забавления и кулинарни изкушения.

Фестивалът на цацата е морски празник с разнообразни активности за всички възрасти, превръщайки го в едно от най-очакваните летни събития, с които традиционно откриваме морския сезон.

Тази година в Кранево отново ще пристигнат популярни изпълнители, които ще се погрижат за доброто настроение на публиката. На 5 юни 2026 на сцената ще се качи Стефан Вълдобрев, на 6 юни 2026 в рамките на специалната гръцка вечер ще пеем любими гръцки хитове със Sakis Verros & Band, а на 7 юни 2026 фестивалът ще завърши с концерт на Десислава и фолклорният й концерт-спектакъл "България в душата ми".

Посетителите ще могат да се насладят на богата програма, включваща музика на живо, танци, игри и състезания, както и на традиционната морска кухня, студена бира и, разбира се, много прясно приготвена цаца.

Входът за събитието е свободен, а организаторите обещават още изненади!

Очакваме ви на Фестивала на цацата, за да отпразнуват заедно началото на лятото с много музика, цаца и добро настроение.

Фестивалът на цацата се организира със съдействието и подкрепата на Община Балчик.