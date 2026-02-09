Февруари, бански, море - за Мария Игнатова е напълно реално
На летните кадри Мария е свободна, боса, с лекота в движенията. На зимните – по-тиха, по-вглъбена, с ръце в джобовете и поглед към морето. Но общото между тях е едно и също: присъствие. Онзи рядък момент, в който си тук, без да бързаш да бъдеш другаде.
Посланието "just be here“, което съпътства едно от видеата ѝ, звучи напълно на място. Не като цитат за социалните мрежи, а като лично напомняне – че понякога най-важното е просто да останеш, дори когато е студено, дори когато не е сезон.
В свят, в който постоянно се стремим към следващото лято, Мария Игнатова показва нещо различно – че морето не е фон, а състояние. И че има дни, в които банският не е нужен, за да се чувстваш добре в собствената си кожа, пише Edna.bg.
