Море има и през лятото, и през зимата. Въпросът е как го усещаш. В последните си публикации Мария Игнатова споделя кадри от различни моменти – от топли летни дни по бански до февруарски уикенд край морето, този път с яке и ботуши, но със същото спокойствие.На летните кадри Мария е свободна, боса, с лекота в движенията. На зимните – по-тиха, по-вглъбена, с ръце в джобовете и поглед към морето. Но общото между тях е едно и също: присъствие. Онзи рядък момент, в който си тук, без да бързаш да бъдеш другаде.Посланието "just be here“, което съпътства едно от видеата ѝ, звучи напълно на място. Не като цитат за социалните мрежи, а като лично напомняне – че понякога най-важното е просто да останеш, дори когато е студено, дори когато не е сезон.В свят, в който постоянно се стремим към следващото лято, Мария Игнатова показва нещо различно – че морето не е фон, а състояние. И че има дни, в които банският не е нужен, за да се чувстваш добре в собствената си кожа, пише Edna.bg.