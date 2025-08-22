ЗАРЕЖДАНЕ...
Фики Стораро отново показа, че е баща мечта
Затова не е учудваща любовта и топлината, която буквално струи от скорошната му публикация в социалните мрежи и чрез която отбелязва рождения ден на малката си дъщеря – която навършва 4 години.
"Честит рожден ден на първото момиче в рода ни, на нашата принцеса Еси! Децата са най-голямото богатство и аз съм безкрайно щастлив с моето!“, пише развълнуваният баща към кадрите, на които позира.
Първо с цялото семейство, съпругата Гюлджан и 7-годишния Тони, а след това само с рожденичката – която буквално носи на ръце.
Снимката е наистина трогателна, демонстрираща близостта и силната връзка между баща и дъщеря.
Следва видео от вечерното парти по случай събитието – с блестящи надписи: "Обичам те, Принцесо“ и "Благодаря ти, Гюлджан“, много гости, искрени прегръдки и щастливи усмивки.
Фики Стораро не крие колко много държи на семейството. Той е споделял в интервюта за обичта не само към съпругата и децата си, но и към своите родители и брат си Емрах.
Нещо повече - отношенията с Емрах заемат специално място в сърцето на изпълнителя. Фики не крие дори, че често дава ценни съвети и житейски уроци в качеството си на по-голям брат.
Нерядко Фики говори със силна емоция и за покойния си дядо, на когото е кръстен. Именно от дядо си певецът наследява любовта към народните песни, пише Ladyzone.
