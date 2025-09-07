Филип Буков няма да си хваща гадже в близките няколко месеца, научи "Уикенд" от самия него. Актьорът от "Татковци" не желае да се обвързва, тъй като любовта може да попречи на професионалните му ангажименти."В момента изобщо не ми е до жени. Приоритет ми е работата и поне в близко бъдеще ще е така. Когато съм във връзка, нещата се пообъркват – служебните ми ангажименти остават на заден план, тъй като се опитвам да угодя на дамата до мен", сподели красавецът, който през новия телевизионен сезон ще е капитан на отбор в "Аз обичам България". След което допълни, че съвсем наскоро се е снимал в музикален клип на певицата Дария.