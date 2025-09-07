ЗАРЕЖДАНЕ...
Филип Буков: Не ми е до жени
©
"В момента изобщо не ми е до жени. Приоритет ми е работата и поне в близко бъдеще ще е така. Когато съм във връзка, нещата се пообъркват – служебните ми ангажименти остават на заден план, тъй като се опитвам да угодя на дамата до мен", сподели красавецът, който през новия телевизионен сезон ще е капитан на отбор в "Аз обичам България". След което допълни, че съвсем наскоро се е снимал в музикален клип на певицата Дария.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Киселова към Васил Найденов: Вие се утвърдихте като най-емблематичната личност в българската популярна музика
03.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.