Актьорът Филип Буков отново доказа защо е сред най-желаните мъже у нас. Звездата засне нова еротична фотосесия за лимитиран календар и буквално подмокри фенките си с черно-белите кадри, на които позира само по боксерки.Фотосите бързо се превърнаха в хит в социалните мрежи – всяка снимка е харесвана, споделяна и обсъждана с неподправен възторг от женската аудитория, която отдавна постави актьора в графата "национално изкушение“.Не е тайна, че Буков е един от най-апетитните ергени в страната. Неслучайно вече няколко пъти е получавал предложение да стане "главен герой“ в риалити формата "Ергенът“.Но красавецът отказва категорично – най-вече заради ниското възнаграждение, което според слуховете не отговаря на неговия статут.Еротичните кадри от календара обаче бързо оправдаха очакванията – изданието почти се изчерпа още в първите дни. Фенките се надпреварват да си осигурят екземпляр, за да могат да закачат на стената си перфектното тяло на Буков, заснето във възможно най-примамливото му издание.Говори се, че издателите вече обмислят допечатки, защото търсенето е огромно. А актьорът?Със сигурност е наясно, че след тази фотосесия и последната капка съмнение изчезна — Филип Буков е най-горещият календарен модел на 2026-а, пише "Блиц".