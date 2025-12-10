Филип Буков е най-горещият календарен модел на 2026-а
Фотосите бързо се превърнаха в хит в социалните мрежи – всяка снимка е харесвана, споделяна и обсъждана с неподправен възторг от женската аудитория, която отдавна постави актьора в графата "национално изкушение“.
Не е тайна, че Буков е един от най-апетитните ергени в страната. Неслучайно вече няколко пъти е получавал предложение да стане "главен герой“ в риалити формата "Ергенът“.
Но красавецът отказва категорично – най-вече заради ниското възнаграждение, което според слуховете не отговаря на неговия статут.
Еротичните кадри от календара обаче бързо оправдаха очакванията – изданието почти се изчерпа още в първите дни. Фенките се надпреварват да си осигурят екземпляр, за да могат да закачат на стената си перфектното тяло на Буков, заснето във възможно най-примамливото му издание.
Говори се, че издателите вече обмислят допечатки, защото търсенето е огромно. А актьорът?
Със сигурност е наясно, че след тази фотосесия и последната капка съмнение изчезна — Филип Буков е най-горещият календарен модел на 2026-а, пише "Блиц".
