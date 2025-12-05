Филип Киркоров позлати и разплака малката Алла
Точно в 00:00 часа бащата и братът на Алла-Виктория я повикали в затъмнена стая. В момента, в който момичето прекрачило прага, двамата изстреляли конфети, а на масата я чакала запалена празнична торта. Момичето не издържало на емоцията и се разлакало още в първите секунди. На фона на видеото се открояват маркови кутии само от западни луксозни брандове - обувки, дрехи, аксесоари, всичко в най-високия ценови клас.
"Ето такива нощни събирания се случиха у дома в първи яден на зимата...", призна Киркоров.
