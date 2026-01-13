Филмова премиера днес във Варна: "От камък и дърво – архитектурното наследство на пустите селища"
©
В програмата: 14:00 – Прожекция на филма "От камък и дърво – архитектурното наследство на пустите селища“ – Документален филм за къщи, дворове и села, останали без хора, но не и без история. – Снимки с дрон и от терен, автентичен звук от Балкана, архитектурни детайли, които разказват сами.
15:00 – Откриване на фотографската изложба "Славно минало – забравено настояще – възможно бъдеще“ – среща и разговор с авторите на филма и снимките; – кратък коктейл и свободна дискусия за опазването на архитектурното наследство и ролята на киното и фотографията като "архив на паметта“.
В проекта участват български и чуждестранни експерти и специалисти в областта на киното, фотографията, културното наследство. Гостува Димитър Стойнов Ph. D. – Cъветник културна дейност към Почетно консулство на Република Италия и основател и председател нa Фондация за изкуство европейски ренесанс.
Филмът и изложбата са част от проекта "От камък и дърво – архитектурното наследство на пустите села“, реализиран от Фондация "Институт за културно наследство“ в областите Габрово и Велико Търново.
Вход свободен.
