Документалният филм "Артисти за деца“ на Елена Панайотова ще бъде прожектиран днес, 2 май, от 15:00 ч. в Концертната зала на Младежкия дом във Варна, съобщават организаторите на проявата от Общинския детски комплекс в града. Събитието е със свободен вход.

Филмът проследява над 20-годишната работа на Елена Панайотова с деца в риск, започнала в българското село Широка лъка и достигнала до Африка, обхванала хиляди деца и стотици артисти от различни държави. В основата стои принципът за театъра като пространство за доверие, себеизразяване и изграждане на личност.

"Артисти за деца“ не е просто разказ за работа с деца. Той е разказ за вярата, че изкуството може да променя не абстрактно, а конкретно - то е лъч светлина в живота на хора, които често остават извън вниманието ни, казва режисьорката, критик и модератор на срещата във Варна Елица Матеева. Тя вижда в продукцията една последователност на Панайотова, която рядко срещаме в наше време. Тя се изразява в години на търсене, пътуване, срещи с различни култури, които не са само преживени, а осмислени и превърнати в метод и философия.

Според Матеева филмът е необходим за зрителите днес, защото все по-често говорим за културата като за бюджет или административна задача, а лентата на Елена Панайотова ни връща към мисълта, че културата е отношение и започва от човека срещу теб, от детето, което има нужда да бъде видяно, чуто, провокирано да мисли и да чувства. Тя смята, че прожекцията ще даде възможност за споделяне, предаване на опит и отворен разговор за културата в града, който липсва или често се води затворен в собствени кръгове.

Филмът "Артисти за деца“ има премиера на София филм фест 2025. Участвал е на "Киноваканция“ 2025 в Бургас. Получи две номинации за Наградите на Съюза на българските филмови дейци "Васил Гендов“ 2026 - за дебют и за документален филм. Показан е на Фестивала на българското документално кино "Златен ритон“ (2024), Родопския международен документален филмов фестивал (2025), Фестивала на новото българско кино в Бургас (2025), където има Награда за социален принос чрез изкуство с мисия, както и на DUBAI City Film Festival (2025) и Seedling Film Festival Denver (2025).

След прожекцията във Варна ще се състои среща с режисьорката. Матеева припомня, че животът и делото на Елена Панайотова е вдъхновение за игралния филм "Майка“, отличен с голямата награда от фестивала на българския игрален филм "Златна роза“ през 2022 г. Тя е поставила над 40 театрални спектакъла, представяни на различни европейски и национални фестивали и отличени с многобройни номинации и награди. Доктор е по театър и кино, дългогодишен преподавател в Университета по изкуства в Утрехт и в Нов български университет. Автор е на статии, есета, пиеси и книгата "Приложен театър: Теория и практики от България до Африка“. Този филм е нейният дебют в киното. Панайотова е продуцент, сценарист и режисьор на лентата. Операторската работа е на Атанас Георгиев, Елена Панайотова, Симона Георгиева, музиката е на Николай Иванов (OM), пише БТА.