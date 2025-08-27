ЗАРЕЖДАНЕ...
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, то първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
"Край мен има много спестовници, които стискат и в един момент си казват, че сега се живее и се изхарчва колосално количество пари. Дали имаме или нямаме пари, зависи от два фактора. Единият отношението ни към парите, емоциите, които изпитваме към тях. Носим си в себе си това, че не е много добре човек да има пари. Нещо, което подсъзнателно ни пречи да печелим по-добре", каза финансовият експерт Рени Миткова.
Важно е да си дадем сметка как сме отраснали и въобще какво се говори около нас за парите, защото невинни реплики могат да ни повлияят, каза тя.
Младото поколение не пести
"Българите сме спестовна нация - качество, което малко се позагубва в младото поколение. Хубаво е да спестяваме и да управляваме парите си от гледна точка на това, че живеем във времена на безпрецедентни възможности. Човек може да прави пари от въздуха. Парите са просто инструмент. Ако сме с отношението, че те са средство да живеем добре, то това ще ни помогне да управляваме парите си по по-разумен начин", обясни Миткова пред Bulgaria ON AIR.
По думите ѝ винаги е важно, когато получаваме пари, да заделяме част от тях.
"Трябва да сме подготвени да имаме т.нар. финансов буфер. Всяка крайност винаги е непрепоръчителна. Голяма част от парите ги даваме за неща, които въобще не са ни необходими. Финансовият детокс е здравословен точно за това, да се вгледаме в начина, по който харчим парите си", подчерта Миткова.
Пазаруваме ли емоционално
"Това до голяма степен идва от това дълго време да сме се ограничавали. Хората сме емоционални същества. Въпросът е да не разглеждаме парите като ограничение, а като нещо, което може да донесе смисъл и радост в живота ни. Когато богатите получат пари, първо заделят. Бедните хора първо харчат и после спестяват. Ако искаме да сме богати, то първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си. Това е акт на щедрост към света", заключи Миткова.
