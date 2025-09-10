ЗАРЕЖДАНЕ...
Фолк певица: Не беше любов от пръв поглед
"Наш близък приятел ни запозна. Не беше любов от пръв поглед, но впоследствие всичко прерасна в една истинска любов, която продължава вече почти година. Той не гледа риалити предавания и не ме знаеше от "Ергенът", а след това от една моя дуетна песен с Адам, която се казва "Дали, дали", разказа Джия.
Водещата Венета Райкова ѝ пожела за първата им годишнина Динко да й купи яхта, спортна кола и мезонет.
"На първата ви годишнина не ти ли предложи брак в Париж, ще се скараме сериозно с него", пошегува се с нея водещата Венета Райкова, която се "оплака", че никой мъж не я е искал, защото си лягала много рано, за да стане бодра за ефир и отрязвала мъже за среща.
Певицата е станала близка приятелка с Мартина от последния сезон на "Ергенът", която също е бивша на Димитър Динев.
"Мартина пък ми е приятелка с главно "П". Покрай Митко си станахме много близки и си заформихме много приятна група. Тя в момента е свободна, няма мъж до себе и не ходи с милионерски син, както се пише в социалното пространство", сподели за приятелството си певицата, пише "България Днес".
Тя сподели, че мъжете не биха искали жена като нея.
"Мъжете не обичат жена им да ги няма цяла нощ и да се прибират сутринта. За жалост това е част от моята професия. Той не обича да ходи по мои участия, не иска да ми се пречка, обичаме да си даваме свобода. Той е много скромен, с много различен манталитет от българския", казва още тя.
Въпреки че нейната половинка е от богато семейство, Джия даде съвет: "Не си хващайте богати, бъдете вие такива".
