Фотографът Иван Шишиев: Коледа е добър повод да си поговорим за християнството през призмата на киното
Образът на Мойсей е един от най-често появяващите се в адаптации библейски образи, а филмът "Изход: Богове и царе“ на Ридли Скот за Шишиев е един дълбоко неразбран, но силно любим негов филм. "Скот е атеист, но познава изключително дълбоко християнството, както един християнин не би могъл да го познава,“ каза фотографът и добави, че във филма са заложени дълбоко философски символи и смисли. Анимацията "Принцът на Египет“ на DreamWorks, продуцирана от Стивън Спилбърг, с плеяда от велики актьори, е една от добрите анимации, описващи живота на Мойсей от египетски принц до духовен водач на народа си. А по-късно излязлата анимация "Йосиф: Господарят на сънищата“, озвучена от Бен Афлек, отново дело на DreamWorks, е своеобразна прелюдия и спиноф на филма "Принцът на Египет“, обясни още гостът.
"Страстите Христови“, режисиран и продуциран от Мел Гибсън, е друг много добър филм, третираща християнката тематика, като една от най-силните сцени според Шишиев е пътят към Голгота, когато Христос, изправяйки се след поредното падане, казва: "Майко, аз създавам нов свят“, хваща кръста и продължава. Според водещия на предаването Благой Иванов "Страсти Христови“ е изключително кинематографичен филм: "Аз, като човек, който не е религиозен, адски много обичам да гледам този филм. Аз се наслаждавам на това как се отнесе Гибсън към детайлите, към съответните времена, в които това нещо се развива като действие. Този филм е може би първият филм за Христос, който не се свени да покаже нещата в екстремен вариант.“ А гостът посочи друг свой любим филм: "Животът на Брайън“, който дори със своя сарказъм, осмиващ лековерието на масите, е един изключително добър филм.
Голям фен на поредицата "Заклинанието“ (The Conjuring) на режисьора Джеймс Уан, гостът споделя, че харесва начина, по който са интерпретирани теми, като силата на вярата и борбата между доброто и злото в тази поредица. Според Шишиев малко нещо не достига на режисьора Мартин Скорсезе в "Последното изкушение на Христос“: "Защото за да направиш този филм, трябва да живееш на Балканите – нещо, което някак си Скорсезе не успява да хване. Брутализира го прекалено много, отколкото действително е,“ обясни той и добави, че за сметка на това Скорсезе прави един от най-великите филми на християнската тематика, "Мълчание“, който отново остава неразбран и изключително непопулярен, но за фотографа филмът "кинематографично е перфектен“.
