ЗАРЕЖДАНЕ...
Фрапираща трансформация с цели 27 кг надолу
©
Физическата трансформация на Дуейн Джонсън
През цялата си кариера Дуейн Джонсън е признат не само за харизмата и таланта си на екрана, но и за атлетичната си и мускулеста физика, отличителна черта, която го превърна в една от най-големите екшън звезди в Холивуд.
Въпреки това, при последното си публично появяване актьорът изглеждаше различен, с по-малко мускулна маса, по-слаб и с външен вид, който някои се осмелиха да опишат като "неразпознаваем".
Колко килограма е отслабнал Дуейн Джонсън за филма "The Smashing Machine"?
Според международните медии Джонсън е отслабнал с около 27 килограма, което е радикална промяна в сравнение с образа, който показваше във филми като "Black Adam" или "Jumanji".
Най-приетото обяснение е, че тази промяна е в отговор на подготовката му за филма "The Smashing Machine", режисиран от Бени Сафди. В тази продукция Джонсън играе Марк Кер, известен боец по смесени бойни изкуства, чийто живот е белязан от спортна слава, но и от излишества и лични трудности.
По време на пресконференция на филмовия фестивал във Венеция актьорът признава: "Говореше ми вътрешният глас, изпитвах изгарящо желание да видя какво друго мога да направя, защото понякога не знаеш на какво си способен, когато си затворен в определена категория".
С тези думи той даде ясно да се разбере, че търси различно актьорско предизвикателство, отдалечавайки се от ролите, които го типизират като мускулест екшън герой. Отвъд спекулациите, тази промяна във външния вид на Дуейн Джонсън демонстрира неговата отдаденост към киното и актьорството. Физическата трансформация, за да се въплъти в сложен характер, е предизвикателство, което мнозина считат за важна стъпка в кариерата си.
С "The Smashing Machine" Джонсън не само се стреми да покаже друга страна на таланта си, но и да отдаде почит на една реална фигура в бойните спортове. Резултатът е повече от задоволителен, тъй като първите реакции към премиерата на филма поставят Дуейн Джонсън като един от основните кандидати за "Оскар" за главна мъжка роля, пише "Marca".
Още по темата
/
Надежда от тризначките: Абе, индивиди, вижте на какво приличат Галенчето, Преславчето, Цветелинчето Янева с тези ботокси и дърпани фейсове
05.09
Още от категорията
/
Киселова към Васил Найденов: Вие се утвърдихте като най-емблематичната личност в българската популярна музика
03.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Д-р Йовчева: Радев започва да мисли за политическото си наследств...
16:30 / 06.09.2025
Тази българка се казва Румелия и живее на улица "Съединение"
10:14 / 06.09.2025
Синоптиците от НИМХ без колебания за времето през дългия уикенд
15:49 / 05.09.2025
Йоанна Зъбчева разказва за проекта "Средна земя", който предлага ...
13:12 / 05.09.2025
Писателят Емил Минчев разкрива любопитни подробности зa романа си...
13:11 / 05.09.2025
Вечерята в квартални ресторанти в България не е евтина, салати по...
11:05 / 05.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.