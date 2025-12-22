Габриела обяви Калоян за сериен лъжец. Той даже забравял признанията, които е правил пред нея, оплака се пловдивчанката. Бившите влюбени влязоха в лек сблъсък преди дни в предаването "Преди обед“ по Би Ти Ви, в което задължително гостуват участниците в риалитито "Ергенът: Любов в Рая“. Дни по-късно, в подкаста "Надкаст“, воден от Неделчо Богданов и Слави Туджаров, известни и като участници в трети сезон на риалитито "Игри на волята“ по Нова тв, Габи обяви Калоян за плейбой. Изрази и убеждението, че към момента той е във връзка с Маги Томова от предишния сезон на "Ергенът“.Пловдивчанката обаче не коментира слуха, че самата тя също крие връзка. Говори се, че мъжът до Габи е тъкмо Туджаров, който водеше и поредицата "Зад кадър“ на "Ергенът: Любов в Рая“. Наскоро пловдивчанката обаче загатна за авантюрата им, с което допълнително подклади интереса."Това е първият мъж в живота ми, който ме е правил на глупачка по този начин“, оплака се Габи. Тя не страдала за Калоян, а била разочарована от развоя на отношенията им. Всъщност пловдивчанката била в шок, защото не очаквала тъкмо Калоян да постъпи по този начин.Габи наистина имала чувства към него. Калоян също говорел, че има такива не само пред камерите на риалитито, а и в задушевни разговори с пловдивчанката. Затова тя наистина вярвала, че след финала на шоуто, с избраника й могат да продължат отношенията си. Габи смятала, че въпреки различията й с Калоян, връзката им има шанс. А и той през цялото време й повтарял, че е влюбен в нея и даже правел планове за общото им бъдеще, което включвало съвместно съжителство. Затова Габи му повярвала, като загърбила интуицията си. А в края на приключението на остров Родос пловдивчанката имала силното усещане, че нещо не е наред. Тя започнала да се бори със съмненията си, след като Калоян се завърнал от сватбата на брат си, за която излезе по време на снимките на риалитито."Усетих съвсем различно отношение към мен, когато се върна“, оплака се тя. Калоян обаче отрекъл да има промяна в чувствата и намеренията му към нея.Пловдивчанката не се успокоила съвсем, въпреки че към онзи момент била по-склонна да му вярва. Ситуацията се изяснила скоро, след финалната церемония, когато Калоян й даде роза вместо годежен пръстен. Участниците останали още 3 дни на остров Родос, след края на снимките на риалитито, като вече имали достъп до телефоните си. Щом получил своя, Калоян веднага отпрашил към плажа и се върнал след 3 часа. Габи се усъмнила, че е говорил с друга жена. Когато го попитала, Калоян отвърнал, че общувал с родителите си. Първо с тях се видял на вечеря, след като с останалите участници в шоуто пристигнали в България. Или поне така казал на Габи, която тогава предложила да се видят, макар че било рисковано. Както е известно, преди да бъде излъчен финалът на шоуто, двойките от него имат забрана да се появяват в публичното пространство. По-късно Габи научила, че Калоян не е вечерял с родителите си, а се е срещнал с момиче, с което се запознал на сватбата на брат си. Тъкмо с нея и той говорил по телефона на плажа в Родос. Калоян отрече всичко това, но Габи е убедена.Двамата официално се разделили 2-3 дни, след като се прибрали от Гърция. Калоян й се обадил и й признал всичко. А именно, че на сватбата на брат си се запознал с момиче, с което имал "много приятен разговор". След като се върнал на Родос, той продължил приключението си с Габи. Само че се случили няколко скандала един след друг, които му дошли в повече. И тогава той започнал да се отдръпва от Габи и да си мисли за момичето от сватбата."Знам, че не е готино и коректно, но така се случи“, заяви Калоян в "Преди обед“, докато Габи до него гледаше критично и изпепеляващо. Тя не пропусна да изтъкне - въпреки че вече е бил разколебан, Калоян продължил да се изправя на всеки банкет в риалитито, обявявайки се за влюбен в нея. Пловдивчанката припомни още, че на финала й даде роза в знак на желанието си да продължат отношенията си след предаването.Дни по-късно, в "Надкаст“ Габи сподели, че 3 дни, след като се върнали в България, наред с всичко останало, Калоян й намекнал, че между него и момичето от сватбата на брат му се случило нещо интимно. А пред камери той казвал, че само са си говорили, възмущава се пловдивчанката. Тя нямало как да знае какво точно се е случило, но явно се съмнява, че Калоян би променил отношението и намеренията си към нея, само след 20-минути приказки с друго момиче. Освен това, Габи научила, че ергенът и въпросното момиче се виждали 3 дни подред в София. В това време Калоян пък пишел на пловдивчанката "за добро утро и за лека нощ“.Габи му е бясна и за историята с Кристина, която беше двойка с Петър в шоуто. Не приема оправданията на Калоян защо не й е казал, че се е запознал с блондинката преди да влязат в шоуто. Неговото обяснение е, че се е впуснал в приключението и не му хрумнало да каже за Кристина на Габи. Калоян обаче споделил с Петър на медицинските прегледи преди предаването. "А не е казал на човека, до който спи“, контрира го пловдивчанката. Габи даже изтъкна, че с Калоян, Петър и Кристина спали на едно легло. Затова и тя толкова се възмутила от постъпката на бившето си гадже."Като го видиш, очакваш ли да е плейбой?! Откакто сме се разделили той е имал 4 сериозни приятелки“, възкликна Габи в "Надкаст“. Тя изтъкна само едно положително качество на Калоян и това е, че в предаването, а и след края на снимките не си позволил да я опипва. "Не сме правили секс, защото всички други двойки...“, изпусна се Габи и се засмя. И веднага се върна към негативите на Калоян, към които прибави и този, че е егоист.Днес двамата не си говорят. Калоян има нова жена до себе си, но пази в тайна самоличността й. Според слуховете това е Маги Томова, която се бори за сърцето на Алек в миналия сезон на "Ергенът“. Габи е убедена, че тъкмо блондинката е тайното гадже на Калоян.Габи също е във връзка, но не казва с кого. В последните дни се говори, че мъжът до нея е Слави Туджаров, който по време на снимките на "Ергенът: Любов в Рая“ снимаше епизодите "Зад кадър“ от Родос и заедно с Неделчо водят "Надкаст“. Тъкмо в този подкаст последно беше повдигнат въпроса за гаджето на Габи, но не от Слави, а от Неделчо. Последният на няколко пъти се опита да измъкне информация за любовния живот на Габи. Тя само се подсмихваше и поглеждаше към Туджаров, който пък мълчеше съмнително. По-късно в инстаграм Габи и Слави публикуваха своя обща снимка от Родос, под която десетки изразиха убеждението, че помежду им има повече от крепка дружба. Само Габи отговори, при това многозначително. Тя сложи емотикони сърчица под коментари, осветляващи тайната й връзка с Туджаров. Мнозина изтълкуваха реакциите й като потвърждение.