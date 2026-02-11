Гаджето на Деян Донков: Потекоха ми сълзите
Гостувайки в предаването "На кафе“, тя сподели, че образът на Мерилин Монро я докосва дълбоко и всеки път преживява катарзис, когато се види в тази роля:
"Всеки път, когато се видя в образа ѝ, настръхвам... даже в момента ми потекоха леко сълзите.“
След като се запознала с живота и филмите на Монро, Кошко открива дълбока емоционална прилика със звездата, която се е криела зад своята маска на икона.
Особено вълнуващ бе разказът ѝ за връзката ѝ с режисьора Деян Донков, който не просто стои зад спектакъла, но и зад нейната увереност на сцената:
"Той много повярва в мен, а аз не бях толкова уверена в себе си. Без него не бих изградена тази роля така.“
Анна не пропусна да сподели и забавен момент от репетициите, който ще помни завинаги:
"Трябваше да кажа 'Аз съм Бог', но руското в мен се включи и казах 'Аз съм блок'. Смяхме се много, включително и Деян.“
Имало е и по-драматични случки – по време на снимки актрисата получава мозъчно сътресение след падане, а след едно представление буквално била забравена от екипа и останала сама, докато не звъннала по телефона, за да се върнат за нея.
Въпреки трудностите, Кошко вярва в силата на спектакъла и има една ясна мечта: "Надявам се това представление да стигне до Америка.“
Всяка сцена с Мерилин я освобождава, а до нея – винаги е човекът, който ѝ даде сила да вярва в себе си, пише "Блиц".
