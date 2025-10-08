"Гадже като слънце! Долетя по спешност от Дубай, купи ми лекарства, поръча храна...", така Венета Райкова похвали мъжа си. Припомняме, че тя доста изненадващо обяви, че се е разболяла и няма да води "Преди обед" тази седмица.На нейно място седна Петър Дочев."Благодаря и на всички вас за подкрепата, любовта и уникалните съобщения, които ми пишете", допълни Райкова в коментари в социалните мрежи.