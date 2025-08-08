Mладото гадже на тв звездата Юксел Кадриев стана бизнес дама. По данни от Търговския регистър на 16.07.2025 г. Венцислава е открила собствена фирма, която е кръстила "Сен Венее“.Фирмата на изгората на Юксел е регистрирана като еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) в гр. София.Официално като предмет на дейност Венцислава е посочила широка гама от възможности, включително производство и продажба на дрехи, импорт-експорт на стоки, социални мрежи, както и всяка друга незабранена от закона дейност.От социалните мрежи на младата дама обаче стана ясно, че Венцислава е отворила онлайн бутик за дрехи. До момента в магазина й има само два артикула - черни сексапилни корсети. Първият носи името "Дамски корсет Париж", а според описанието, посочено от самата Венцислава, той е изработен от висококачествени материали с фина дубайска дантела. Подходящ е само за фини, слабички дами, тъй като се предлага единствено в размери 36, 38 и 40. Другият, който силно наподобява стилистиката на първия, носи звучното име "Казабланка".Като модел, който да представя корсетите, Венцислава се е спряла на себе си. На снимките тя е с прибрана коса вероятно за да изпъкнат тоалетите. Дългокраката брюнетка е още в началото на пътя си като бизнес дама и все още няма нито физически магазин, нито уебсайт. За да се поръчат сексапилните й корсети с дубайска дантела, трябва да се пише лично съобщение. На пощата учтиво отговаря самата Венцислава, тъй като все още няма данни за други служители, пише "Ретро".Бизнесът на брюнетката е активно подкрепян от половинката й Юксел, който сън не спи, за да харесва всяка публикация на бутика, и активно я рекламира и в собствения си профил."Момчета, Венцислава има нещо много специално за вашите дами“, пише Кадриев и публикува снимка на красивата си приятелка, облечена в корсета.Решението на Венцислава да направи бутик за дрехи не е изненадващо. Луксозният вкус на красивата брюнетка стана обект на интерес и тема на разпалени дискусии още миналото лято, когато "Ретро“ публикува първите снимки на ефектната брюнетка, пленила сърцето на голямата звезда на Би Ти Ви Юксел. На тях тя позира с луксозни чанти и облекла на скъпарски марки. Тогава се разбра и за афинитета й към бижутата – Венцислава пръска луди пари заТогава в интернет пространството се прокрадна мълвата, че новата на Юки май не е толкова по любов с него и е доста меркантилна. Това обача се оказаха само зли слухове, на които любовта между Венцислава и Юксел устоя.