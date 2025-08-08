ЗАРЕЖДАНЕ...
Гаджето на Юксел Кадриев с нов бизнес
©
Фирмата на изгората на Юксел е регистрирана като еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) в гр. София.
Официално като предмет на дейност Венцислава е посочила широка гама от възможности, включително производство и продажба на дрехи, импорт-експорт на стоки, социални мрежи, както и всяка друга незабранена от закона дейност.
От социалните мрежи на младата дама обаче стана ясно, че Венцислава е отворила онлайн бутик за дрехи. До момента в магазина й има само два артикула - черни сексапилни корсети. Първият носи името "Дамски корсет Париж", а според описанието, посочено от самата Венцислава, той е изработен от висококачествени материали с фина дубайска дантела. Подходящ е само за фини, слабички дами, тъй като се предлага единствено в размери 36, 38 и 40. Другият, който силно наподобява стилистиката на първия, носи звучното име "Казабланка".
Като модел, който да представя корсетите, Венцислава се е спряла на себе си. На снимките тя е с прибрана коса вероятно за да изпъкнат тоалетите. Дългокраката брюнетка е още в началото на пътя си като бизнес дама и все още няма нито физически магазин, нито уебсайт. За да се поръчат сексапилните й корсети с дубайска дантела, трябва да се пише лично съобщение. На пощата учтиво отговаря самата Венцислава, тъй като все още няма данни за други служители, пише "Ретро".
Бизнесът на брюнетката е активно подкрепян от половинката й Юксел, който сън не спи, за да харесва всяка публикация на бутика, и активно я рекламира и в собствения си профил.
"Момчета, Венцислава има нещо много специално за вашите дами“, пише Кадриев и публикува снимка на красивата си приятелка, облечена в корсета.
Решението на Венцислава да направи бутик за дрехи не е изненадващо. Луксозният вкус на красивата брюнетка стана обект на интерес и тема на разпалени дискусии още миналото лято, когато "Ретро“ публикува първите снимки на ефектната брюнетка, пленила сърцето на голямата звезда на Би Ти Ви Юксел. На тях тя позира с луксозни чанти и облекла на скъпарски марки. Тогава се разбра и за афинитета й към бижутата – Венцислава пръска луди пари за
Тогава в интернет пространството се прокрадна мълвата, че новата на Юки май не е толкова по любов с него и е доста меркантилна. Това обача се оказаха само зли слухове, на които любовта между Венцислава и Юксел устоя.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Яна Имреорова: Идеята да направиш хляб е много по-дълбока - тя е онази магия, която те кара да почувстваш живота
11:13
Вирусолог: Основният проблем на това заболяване е продължителната болка, която е доста устойчиви на обичайните обезболяващи средства
07.08
Диетолог: Не може всяка хапка, всяко ставане вечер до хладилника, да води до вина, срам, самосъжаление и до чувство на провал
07.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Учени разкриха защо не трябва да приемаме кофеин вечер
22:51 / 07.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.