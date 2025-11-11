Гаф в "Игри на волята"
Така Калин ще смени синия с жълт екип, но според "Игри на волята", не той а друг ще играе.
Това става ясно от субтитри, в които вместо Калин е изсипан Кристиан, който напусна в петък, след загуба на Арената.
Не стига, че името на Калин е объркано с Кристиан, но и името на вече напусналия е изписано с Я, вместо с А – Кристиян.
Във визитката му в сайта на шоуто е изписано: Кристиан Василев е на 49 години и е професионален фермер. След дълги години прекарани в чужбина, той се завръща и установява в България, където създава и семейство. Участието в "Игри на волята" е негова голяма мечта, която той осъществява след победа в кастинг битка.
Тази вечер обаче изборът на определяния за фаворит за голямата победа Калин ще се случи непосредствено преди битката за територия и ще наложи промяна в стратегията и на двете племена. След седмици, прекарани в лишения, изгнаниците от Блатото ще опитат да се възползват от всички възможности на своето ново попълнение, за да имат шанс да се измъкнат от трудната си ситуация, пише "България Днес".
