Гаф в студиото на bTV, водещ закри държавата
"Поглеждаме към бюджета на България, как ще изглежда той в последните месеци на държавата...“, започна Йочев.
"Последните месеци на годината, че много апокалиптично стана с "на държавата“, прекъсна го колежката му Мария Цънцарова, заливайки се в смях.
"Ще изкара малко повече“, коментира икономистът Петър Ганев, който бе част от гостите.
"О!“, усети се Йочев и сложи ръка на устата си притеснен.
"Така, така. Грешка на езика“, поправи се той.
"Затова побързах да те коригирам“, обясни му Цънцарова.
Ronin
преди 34 мин.
С идващото евро... не е излъгал
factotum_1967
преди 2 ч. и 13 мин.
От лапсус на лапсус да си кажем истината... :)
