Гала: Аз знам, но няма да кажа
Айде, де!", помоли се Дарин Ангелов на водещата. Тъкмо актьорът, който е сред панелистите в предаването, се осмели да прояви любопитство и да попита в ефир дали победителят в последния сезон на шоуто "Като две капки вода" и колежката му са повече от колеги.
"Аз знам, но няма да ти кажа... Не е това същината!", заяви Гала със загадъчна усмивка. За феновете на певците обаче не е тайна, че Вениамин и Елизабет са заедно вече от доста време, макар че не са говорили за любовта си.
