"На кафе" реши да прекопира ставащото в "Игри на волята", като цели кадри бяха взети от предаването. Гала се превъплъти в ролята на Ралица Паскалева, като дори седна на стол, подобен на колежката ѝ, а панелистите бяха настанени върху бали със сено с костюмите на племената."Панелисти, днес имам за вас изненади. Някои от тях са добри, за някои обаче новините ще бъдат лоши", заяви Гала."Блажев, изглеждаш ми притеснен.""Такъв съм, но вярвам в късмета си!", отговори той.В ковчежетата, които водещата раздаде, всеки откри свое предизвикателство - Блажев нямаше право да отказва нищо през деня, а Юлиян Константинов трябваше готви.Накрая Гала уточни, че всичко е в рамките на шегата.