Галена изненада Азис
©
Цената на ефектния модел достига около 1500 евро (близо 3000 лева), а избраният за Азис виолетов цвят е сред най-редките варианти на модела и трудно се намира в бутиците.
Кралят на попфолка не пропусна да се похвали с подаръка в социалните мрежи. Той публикува клип, в който демонстрира новите обувки и благодари на Галена, като я отбеляза в публикацията.
Любопитна подробност е, че същият модел е предпочитан от редица световни знаменитости. Сред тях са Ким Кардашиян, Риана, Дуа Липа и Кание Уест, които често се появяват с обувки на Balenciaga както на червения килим, така и в ежедневието си. Именно този тип масивни "track“ обувки се превърнаха в символ на луксозния street style.
Азис също е известен с любовта си към модата и притежава не един чифт дизайнерски обувки. А подобен модел наскоро е носила и Ким Кардашиян, пише "Телеграф".
Подаръкът идва броени дни преди личния празник на изпълнителя. На 7 март Азис навършва 48 години. През годините той е получавал редица впечатляващи подаръци – от луксозни часовници и дизайнерски бижута до екзотични пътешествия и специално изработени сценични костюми.
Още по темата
/
Яна Маринова: Разделих се с близък приятел, защото отказах екскурзия в Москва по време на войната
11:36
Почина Любомир Пеевски
11.03
Дъщерята на Тони Димитрова: Децата ме канеха на рождени дни, защото искаха подаръци или внимание от нея
11.03
Още от категорията
/
"Топлофикация Перник" дари високотехнологична апаратура на Профилакториума: Инвестиция в здравето и бъдещето
15:52
Д-р Цветеслава Гълъбова: Ако човек два месеца редовно гледа новини, може да развие невротично разстройство
15:31
Спорт Тото приключва 2025 г. с отлични финансови резултати, ръст по ключови показатели и над 95 млн. евро наличност
11:16
Д-р Петър Чипев със съвети за бързата адаптация на организма при преминаването към лятното часово време
11.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.