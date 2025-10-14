ЗАРЕЖДАНЕ...
"Галъп Итернешъл": В глобален план населението изпитва все по-голяма тревожност
©
Изследването е проведено в 144 държави и показва, че повече хора по света изпитват негативни емоции, отколкото преди десетилетие, когато тревожните състояния започват да се увеличават по целия свят.
39% от анкетираните възрастни споделят, че са се тревожили много през изминалия ден, 37% казват, че се чувстват стресирани, 26% съобщават, че изпитват тъга, а 22% - гняв.
Тенденциозно именно тъгата, безпокойството и гневът са по-често срещани в по-малко мирните страни и общества.
С изключение на физическата болка, всички разновидности на отрицателни емоции са се оттеглили от пандемичните си върхове, които са поставени през 2020 г., но всеки от тях все още е с поне четири процентни пункта по-висок от този през 2014 г.
Въпреки негативната тенденция, щастието не изчезва
През 2024 г. 88% от възрастните по света казват, че са били третирани с уважение предишния ден, което е с три пункта повече от 2023 г. и сред най-високите нива, регистрирани досега от "Галъп".
Висок процент от анкетираните споделят, че често е смеят (73%), чувстват се удовлетворени (73%) или пък са отпочинали (72%). Тези данни показват подобрение сравнение с преди десетилетие.
Още от категорията
/
Искрен Мутафов: На пазара има много продукти, на които някой си лепва етикета – еко, чист, натурален, ама по свое усмотрение
09:34
Директор на училище в Англия за телефоните в час: Чувала съм тъжни истории от родители, които казват, че детето им има нужда от телефона си, защото е тревожно - точно обратното е
13.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Защо влаковете нямат предпазни колани? Вероятно не е това, което ...
23:04 / 13.10.2025
Драгана Миркович - с първи голям концерт във Варна след дни
20:27 / 13.10.2025
MTV слага край на каналите си в Европа, ето датата
16:53 / 13.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.