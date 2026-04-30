"Знам, че бих могла да го използвам за много неща на работа и че би улеснило живота ми, но ме ядосва чувството, че вече не мисля самостоятелно; че една машина прави всичко“, обяснява Алба, 26-годишна мениджърка.
Връзката ѝ с изкуствения интелект капсулира все по-често срещано напрежение сред младите хора: те не отричат ползите от него, но съществува и страхът да не загубят себе си по пътя.
Въпреки че поколението Z е групата, която най-бързо е внедрила тези инструменти в ежедневието си, най-новите данни показват, че доверието им в тях намалява. Според проучване от 2026 г., проведено от Gallup в сътрудничество с фондация "Уолтън Фемили“, повече от половината от младите хора използват инструменти с изкуствен интелект поне веднъж седмично. Тази употреба обаче съпътства нарастващия скептицизъм, отбелязва онлайн изданието на испанския La Vanguardia.
Проучването показва спад в общия ентусиазъм и увеличаване на емоции като недоверие и фрустрация. Освен това, значителна част от младите хора смятат, че използването на тези инструменти може да повлияе негативно на умения като критично мислене и самостоятелно учене. През последната година възприятието на младите хора за изкуствения интелект стана по-негативно: ентусиазмът и надеждата намаляха, докато чувства като гняв се увеличиха, а тревожността остава на около 42%.
Според проучването, осем от десет млади хора смятат, че разчитането на изкуствен интелект за по-бърза работа вероятно ще затрудни ученето в бъдеще, което отразява страха от това да станат зависими от инструмент, който ги прави по-зле в задачите, които той улеснява.
В други случаи връзката не е на пълно отхвърляне, а по-скоро ограничена употреба.
За много млади хора изкуственият интелект се е превърнал и в своеобразен конкурент в образователната и професионалната сфера. Кали Холтерман написа статия в "Ню Йорк Таймс“ по тази тема, обяснявайки, че след като интервюира млади хора, е осъзнала, че много от тях го използват просто за да не изостанат.
"Те не обичат да използват изкуствен интелект, но смятат, че ще изостанат в образованието или на работното място, ако не са запознати с технологията. Една млада жена каза, че когато разглежда обявите за работа, вече е свикнала да вижда, че от кандидатите се изисква да се чувстват комфортно да използват ChatGPT или Gemini“, обобщава Холтерман.
