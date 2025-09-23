Най-често срещаното предизвикателство при управлението на финансите е липсата на базови знания. Хората често не правят предварителен план на приходите и разходите си, а думата "спестяване“ за мнозина е непозната. Това каза заместник-търговският директор в "Изи Кредит“ Георги Георгиев внаКато други предизвикателства той посочи емоционалните решения за покупки и липсата на дългосрочно планиране. "Най-уязвими са младите хора. Те често действат импулсивно, искат всичко тук и сега, на момента, без да оценяват реалната си платежоспособност. Ние в "Изи Кредит“ се стремим да ги предпазим – провеждаме безплатни конференции под мотото "Споделяме опит, защото ни е грижа“ и организираме бизнес класове в различни градове в страната с идеята да обогатим финансовата грамотност сред младите хора“, заяви Георгиев.Други уязвими групи са хората с ниски доходи и тези с ниска финансова грамотност, допълни експертът. "Когато говорим за защита, тя трябва да започне от самите хора. Добре е те да се информират, да не действат импулсивно, да изградят навик за бюджетиране, да си създадат т.нар. буфер, резервен фонд и не на последно място, да потърсят съвет от професионалист“, подчерта Георги Георгиев.Според него финансовата грамотност вече е истински нужно житейско умение. "Най-важното е човек да може да анализира параметрите по даден продукт – кредит, лихви, такси, срокове, и да сравнява различните продукти. Полезно е и да познава основни понятия като инфлация, риск, доходност. Трябва да задава въпроси и когато се запознае и с последния детайл, тогава да се ангажира с решение“, обясни Георгиев.По думите му зрелите професионалисти носят богат и ценен житейски и професионален опит. "В "Изи Кредит“ немалко от служителите са именно такива. Даваме им възможност да бъдат полезни, а в същото време ги подкрепяме там, където имат дефицити – това най-често са новите технологии. Подкрепяме ги, мотивираме ги, даваме им увереност, обучаваме ги“, заяви заместник-търговският директор в "Изи Кредит“.