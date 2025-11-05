Безстрашието граничи с безотговорност. Това каза пожарникарят и треньор на кучета Георги Костадинов зана"Ако човек каже, че не изпитва страх, когато влиза в огъня, или лъже или е луд. Страхът пази и те съхранява. Ако си безстрашен, може да навредиш на колегите си. Освен това съм началник смяна и не мога да си позволя някои от хората ми да пострада фатално. Такова нещо до сега не се е случвало. Не искам да се случва“, коментира пожарникарят.Георги е огнеборец от повече от двадесет години. Свикнал е с гледките на овъглени тела. В ефира ни той разказа, че вече не помни лица и дейтайли от видяното и не сънува кошмари:"Човек се изгражда. Опитваш се да не мислиш много за видяното. Професията те закалява. Забравяш лицата от катастрофите. Помниш случая, но не и детайлите. Не гледаш на човека по същия начин, както преди“, разказа той.Самият той има пет четириноги, които сам е обучил да откриват хора на широки терени и в развалини. Гарет, Бък, Килър, Зара и Арес са верните помощници на Костадинов. Лабрадорът Гарет е и кучето, което откри тленните останки на жена, след газовата експлозия в къща Банкя.Георги Костадинов и Лазар Радков (основателят на инициативата "Капачки за бъдеще“) помагат на доброволци да обучат своите кучета за подобни операции.За премеждията на пожарникаря и неговите любимци и каква е цената на героизма слушайте в аудио файла.