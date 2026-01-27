За "Евровизия“ не е достатъчно само добър вокал, трябва да направиш и добро шоу. Ние сме способни на това, въпрос на желание и на правилния участник. Това каза тонрежисьорът наГеорги Момчилов вНай-доброто българско представяне до момента е на Кристиан Костов, който завърши на второ място през 2018 г. Поли Генова пък представи България два пъти, като вторият път печели шеста позиция с "If Love Was A Crime“, припомни Момчилов.Според него най-добри шансове за успешно представяне на тазгодишното издание на "Евровизия“ имат "Молец“. "На първи кръг представиха песен, която беше много добър бленд между модерен поп и фолклорни елементи, което на мен лично много ми харесва. Друг фаворит ми е Прея, защото тя има и харизмата на човек, готов за "Евровизия“. "Керана и космонавтите“ са ми слабо място, и те са ми фаворити“, призна тонрежисьорът.Победата в "Евровизия“ не носи гарантирана слава, а дава възможности за артистите. "Това е най-голямата сцена, на която можеш да бъдеш. Миналата година отчетоха 160 милиона зрители. Слагат те на най-високото място в публичното око и се разчита да яхнеш тази вълна, както успешно направиха "Монескин“ преди няколко години, както в миналото направиха и АВВА. Много от участниците обаче не успяват“, добави Георги Момчилов.Според него "Евровизия“ е политическо събитие. "Няма как да не бъде. Имаш повече от 20 стани, които се оценяват една друга. Няма как да няма дипломация и пристрастия. Имало е доста песни, които са се опитвали скрито или нескрито да прокарат някакъв политически заряд. Най-скорошният пример е от 2016 г. с украинската песен "1944“, в която певицата Джамала разказва за историята на прабаба си, която е от татарите в Крим, насилствено изселени от режима тогава. С тази песен тя спечели тогавашното издание на "Евровизия“. Политическото и патриотично гласуване също е част от играта. Много емигранти гласуват за собствените си страни. На миналия конкурс израелското правителство беше направило много масирана рекламна кампания, насочена към своите граждани в Европа, за да гласуват и да подкрепят Израел на конкурса. Нескритата подкрепа за съседна страна е нещо обичайно. Скандинавските страни непрекъснато си разменят точки. България често дава точки на Кипър, на Гърция. Сърбия постоянно получава точки от всичките си съседи“, обясни Момчилов.