Георги Първанов (2002-2012 г.) пред ФОКУС по време на поклонението пред двукратния олимпийски шампион в борбата Боян Радев на Националния стадион "Васил Левски“.
"Имах честта да познавам Радев като перничанин и не само заради това. За мен, за всички нас, той е един от най-великите спортисти, които сме имали. Един голям любител на изкуството, а това има голямо значение за развитието на нашето изкуство. Разбира се, изключителен патриот и голям българин", добави бившият президент.
Припомняме, че борецът, колекционер и филантроп Боян Радев почина на 18-и декември на 83-годишна възраст. Той е първият двукратен олимпийски шампион на страната ни - от Токио 64 и Мексико 68. Носител на най-високото държавно отличие - орден "Стара планина", първа степен (2002). През 2009 г. получава и най-високото отличие на Международната федерация по борба "Златна огърлица“. Същата година е приет в Залата на славата в Оклахома (САЩ). Боян Радев е и първият кавалер на приза "Пиер дьо Кубертен" за особено големи заслуги към олимпийското движение. МОК му връчва и "Трофей на президента".
Освен това той бе един от най-големите колекционери у нас. Обявен е за дарител № 1 на Националния исторически музей, където има зала, кръстена на негово име. В експозицията са изложени ценни паметници от колекцията му от над 170 експоната.
