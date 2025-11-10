Сподели close
След скорошния медиен скандал с колежката Венета Райкова и bTV, журналистът и продуцент Георги Тошев сподели за свой голям личен успех, с което успя да привлече много поздрави на своя страна.

Той е успял да защити докторската си степен във Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Сто какво сподели той:

"Защитих докторската си степен в моя Факултет по славянски филологии, в моя университет — Софийският "Св. Климент Охридски". Не беше тържествено. По-скоро тихо. Като момент, в който нещо вътре в теб просто подрежда дълъг път", пише Тошев в социалните мрежи.

 

Идеята за докторантурата се е родила почти случайно – след разговор с проф. Амелия Личева, а вярата на проф. Владимир Атанасов му е дала увереност да продължи.

 "Понякога вярата на другите идва преди нашата собствена", допълва той. И продължава:

 "Това изследване ме научи, че литературата и животът се преливат — и че няма финал, има само продължение."

В поста си Тошев говори за личния си път.

"Днес не празнувам постижение. Празнувам смисъла да стигнеш дотук." И накрая благодари на актьора Стефан Щерев, който е заснел момента.