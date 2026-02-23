Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Той се казва Георги Дачев и всеки ден се качва на колата от Каварна, за да дойде в морската столица, за да свири по улиците на града. И така вече няколко седмици, а кадифеният му глас и мелодичната китара привлича десетки хора около него. А изпълненията му вече станаха хит в социалните мрежи. А хората не спират да се питат кой е този талантлив музикант.

"Приятелите ми ме познават като Do Sho (До Шо). Така се казва и групата ми. Умея да свиря гладко на няколко инструмента, но най-много ми пасва китарата. Занимавам се с музика професионално от повече от 15 години. Пиша и собствени песни.", разказа за Varna24.bg талантливият музикант и допълва:

"Вдъхновявам се от заобикалящата ме среда. Всичко може да ме накара да напиша песен, ако успее да запали огънчето в мен. Затова съм и по улиците във Варна. Защото, освен че намирам нови слушатели и разпространявам себе си, виждам и много интересни човешки, истински истории, които, погледнати зад микрофона, изглеждат като цели филми. Как да не ти се нахрани душичката? Мечтата ми вече е постигната. Свиря и пея, за да живея. Остава само да я развия и да постигна нови върхове."

Всъщност Do Sho е добре познат на варненци. Песента му "Do Sho - И Назад" с Боби Димчев е най-пусканата песен по БНР Радио Варна за 2024-та година. Преди броени дни, Георги пуска и най-новото си парче заедно с артистът Инна Василева (IYA) Песента "До Края" и може да чуете тук.

А ако искате да чуете Георги и на живо, той е там, всеки ден до Слънчевия часовник, за да радва минувачите със своята музика.