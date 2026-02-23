Георги, който всеки ден пътува 60 км до Варна, за да пее по улиците на града
"Приятелите ми ме познават като Do Sho (До Шо). Така се казва и групата ми. Умея да свиря гладко на няколко инструмента, но най-много ми пасва китарата. Занимавам се с музика професионално от повече от 15 години. Пиша и собствени песни.", разказа за Varna24.bg талантливият музикант и допълва:
"Вдъхновявам се от заобикалящата ме среда. Всичко може да ме накара да напиша песен, ако успее да запали огънчето в мен. Затова съм и по улиците във Варна. Защото, освен че намирам нови слушатели и разпространявам себе си, виждам и много интересни човешки, истински истории, които, погледнати зад микрофона, изглеждат като цели филми. Как да не ти се нахрани душичката? Мечтата ми вече е постигната. Свиря и пея, за да живея. Остава само да я развия и да постигна нови върхове."
Всъщност Do Sho е добре познат на варненци. Песента му "Do Sho - И Назад" с Боби Димчев е най-пусканата песен по БНР Радио Варна за 2024-та година. Преди броени дни, Георги пуска и най-новото си парче заедно с артистът Инна Василева (IYA) Песента "До Края" и може да чуете тук.
А ако искате да чуете Георги и на живо, той е там, всеки ден до Слънчевия часовник, за да радва минувачите със своята музика.
