Гери Малкоданска: Опитна манекенка съм
Това разкри в предаването "На фокус" секси синоптичката Гери Малкоданска. Красавицата гостува на Лора Крумова заедно с колегите си Николай Василковски и Деница Стоянова, с които споделят забавни истории от миналото.
Малкоданска прекарва детството си в провинцията - в плевенското село Ставерци. Там топ моделката се наслаждава на едни безгрижни години и се учи на труд.
"Мога да садя царевица, знам как се става в 4 сутринта. Крава, кон, каруца - всичко имахме. Голям страх имам до ден-днешен от петела", сподели Гери, която от 14-годишна е по модните подиуми.
Синоптичката е категорична, че родителите пазят прекалено много малчуганите в момента, които нямат детство като това, което е било едно време, пише "България Днес".
