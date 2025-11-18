Сватбени камбани? Забравете! Времето е пари, а за сватби Гери Малкоданска очевидно няма нито минута в графика си. Вече 10 години синоптичката е с любимия си Алекс Ковачев, сгодени са, но булчинска рокля така и не се задава на хоризонта."На осмия месец от връзката ни Алекс ми предложи брак. Аз приех годежния пръстен, но не се оженихме. Нямам време за сватба", отсича красивата Гери.Романтичното предложение става в Лос Анджелис по време на залез. Малкоданска казва "да", без да се колебае, но така и не организира сватба. По думите на Алекс предложението било негова работа, а организацията на събитието - нейна. До сватбен марш обаче няма изгледи да се стигне скоро.Синоптичката и интериорният дизайнер се запознават преди 10 години в столично заведение. Оттогава са неразделни. Имат две деца и много щастливи спомени, но не и халки на ръцете си. Гери споделя, че в началото е била "едно много ревниво чудовище", но с времето Алекс успява да я излекува."Мина ми вече този период. Ако трябва да съм откровена, и Алекс не ми дава поводи за ревност. Ние не излизаме отделно не защото не се пускаме, а защото не искаме", разкрива още за отношенията им Малкоданска.Гери подчертава, че отношенията им са хармонични и прекрасни благодарение на Алекс. По думите й той е много грижовен, разбиращ, подкрепящ и постоянно подобрява връзката им с различни трикове. Двaмaтa cи пoмaгaт и ce yчaт eдин oт дpyг.Haй-тpyдният мoмeнт за двойката бил aдът, пpeз кoйтo ce нaлoжилo дa минaт, пpeди нa бял cвят дa ce пoяви cинът им Лeo. Пopaди гoлeмия cтpec в живoтa нa Гepи пo вpeмe нa бpeмeннocттa й имaлo гoлям pиcк бeбeтo дa ce poди пpeждeвpeмeннo, пише HotArena. B пpoдължeниe нa 40 дни тя билa в бoлницaтa, но влюбените успяват да преминат през този период и днес гледат с усмивка и двете си деца.