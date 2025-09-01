ЗАРЕЖДАНЕ...
Геро блесна с нова усмивка
Комикът от шоуто "Като две капки вода" най-вероятно не е плащал новите си зъби, които са твърде скъпи дори за звезда като него. Това личи от клипчетата в социалните мрежи, в които той се хвали колко добре се чувства, откакто е сложил фасетите. Тези клипчета издават, че го е направил като рекламно лице – на бартер. Зъболекарите са му подновили усмивката в замяна не на пари, а на реклама в социалните мрежи. На всичкото отгоре официално се съобщава колко струва процедурата – 30 хиляди евро за горните и долните зъби. Най-вероятно целта да се съобщи цената е в клиниката, която предлага услугата, да не се обаждат хора, които не могат да я платят.
Така или иначе резултатът при актьора е налице – в момента той се хвали с идеални зъби, докато преди интервенцията усмивката му доста жълтееше. Водещият на "Капките" споделя, че с новите фасети се чувства "млад, усмихнат, жизнерадостен, доволен". Той твърди още, че процедурата не е била крайно болезнена:
"Болка винаги има, животът е болка, но в интерес на истината – аз съм човек, който много се страхува от зъболекари – в случая нямаше грам." Дали наистина не е имало грам болка, можем само да гадаем. Важното е, че кризата на средната възраст явно се отразява добре на актьора. Докато други хора на близки до неговите години (около 50-те) се втурват да правят глупости, да се излагат и да си съсипват живота, той явно минава през благотворна трансформация. Преди година и половина си направи операция и отслабна драстично. Сега се радва на фигура като на абитуриент. Това лято пък си сменя усмивката. Нищо чудно скоро да започне и да тренира усилено, за да извае форма като атлет.
"Когато излизаш на сцена, е хубаво да имаш какво да покажеш", е новото верую на звездата. Въпреки всичко все още има фенове, които споделят, че им липсва Геро от миналото. Той беше твърде закръглен, а понякога – и неглиже, но точно в това беше чарът му.
