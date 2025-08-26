ЗАРЕЖДАНЕ...
Гласът на гимнастиката в България празнува рожден ден днес
Като състезател, тя е участничка на три световни първенства по художествена гимнастика, носителка на две световни титли (1969 и 1971) и бронзова медалистка с националния ансамбъл по художествена гимнастика през 1967 г. Автор е на редица книги свързани с гимнастическите спортове, като "Среща с динозавър", посветена на легендата в спортната ни гимнастика Йордан Йовчев и "Обръчите на Венера", разказваща историята на художествената гимнастика. В момента живее във Великобритания.
През 1995г. се омъжва за Джон Аткинсън - ръководител на британската гимнастика и Световната федерация по аеробика. Заминава да живее в Англия, работи в Британската федерация, както и за Международната федерация.
