Глория: Постоянно търсиш предателя
Риалити форматът, който за първи ще се излъчи в ефира на bTV е невероятно преживяване.
Това потвърждават и двете участнички. "Аз достигнах до предела на физическите си сили“, споделя Глория. "И открих, че мога повече, отколкото съм си представяла. Освен това бях убедена, че ще мога да разкрия предателите.“
Анна-Мария Граченова има опит с риалити форматите – тя е едно от момичетата в последното издание на "Ергенът“. "В романтичното шоу влязох, за да търся любовта. Там няма как да играеш, просто се отдаваш на чувствата и емоциите. Докато в "Traitors“ всичко е игра, нещо подобно на това да играеш настолна игра вечер с близките си.“
"Играта е много особена, защото е изключителна двойнствена – от една страна те кара да бъдеш приятел с всеки, от друга да си постоянно подозрителен и да търсиш предателя“, добавя Глория.
Двете дами не пропускат да разкажат и за най-интересните истории, случили се помежду им, докато са били в предаването, пише Ladyzone.
