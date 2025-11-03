Глория Петкова стана известна в цяла България през 2016-а с престоя си в Къщата на "ВИП Брадър", а впоследствие затвърди популярността си с участие във филми и сериали "Татковци" и "Денят на бащата". Тази есен пък я гледаме всеки вторник в новото праймтайм риалити "Трейтърс: Игра на предатели", където изпълнява ролята на праведна. В шоуто на Би Ти Ви тя срещна любовта в лицето на Даниел Петканов – нещо, за което "Уикенд" пръв писа още преди няколко месеца.Наш репортер се свърза с 34-годишната актриса, моделка и диджейка и я разпита подробно за най-актуалната й телевизионна изява, но й зададе и куп лични въпроси. От отговорите на Глория става ясно как се развива връзката й с Лудия репортер и след колко време ще е факт разводът й.- Не, никакви. С огромно удоволствие приех поканата да участвам. Бях добре запозната с британското и австралийското издания на формата. Знаех, че ще бъде много интересно и нямах търпение да започнем снимките.- Ако бях в ролята на предател, щях да се справя брилянтно. Много желаех да съм такава - това може да се види от първите ми интервюта с водещия Владо Карамазов. От друга страна, всичко в "Трейтърс" се случва с причина. Така че не съжалявам, че не съм била предател. Щастлива съм от ролята на праведна, която ми беше отредена, и смятам, че се справих много добре с нея.- В "Трейтърс" влязох с идеята, че всеки един от другите участници може да е предател и не бива да се има доверие на никой от тях. В течение на играта, след дни на комуникация, разбрах, че някои не биха могли да изпълняват такава роля, и им се доверих. Бях сигурна, че са от праведните.- Емоционално трудни - не, но чисто физически имах. Един такъв беше носенето на раниците, пълни с камъни. Моята физика не е пригодена за подобни интензивни натоварвания. Хамалогията определено не ми е сила.- Чак променена покрай предаването не се чувствам. Горда, доволна и щастлива съм, че успях да докажа, че не се предавам, дори когато ми е много трудно - както беше с физическите задачи във формата. В "Трейтърс" намерих и доста нови приятели, което е страхотно. Смея да твърдя, че съм един от участниците, който е в добри отношения с всеки един от останалите играчи.- Аз съм човек, който вярва във втория шанс и винаги го дава. Хора сме, на всеки от нас се случва да сгреши. Ако и след получен втори шанс човек отново те предаде, това говори за преднамереност в действията и липса на желание за промяна. За мен такива хора не заслужават вниманието и времето ми.- В момента на преден план ми е актьорството, диджейството и инфлуенсърството. Пътувам много по работа и се чувствам добре. Имам ангажименти с нови модни марки. В началото на следващата година планувам нещо мое, но засега не искам да говоря по този въпрос. Вярвам, че човек трябва понякога да замълчи, да говори за хубавото, едва когато му се е случило. На този етап от живота ми музиката и рисуването са на малко по-заден план.- Не, не съм завършила НАТФИЗ. За участие във филми и сериали може и да не си дипломиран актьор. Или ставаш за определена роля, или не. Бях малка, когато отидох за първи път на кастинг и бях одобрена. Оттам тръгнаха моите актьорски ангажименти. В нито един от филмите, в които съм играла, не съм се чувствала притеснена. Интересно ми е да влизам в роли, да живея живота на героините си.- В България съм си повече. Тук прекарвам доста време с дъщеря ми Анабел. Зад граница излизам само когато е неотложно. Приоритет ми е детето и винаги ще е така. Когато пътувам, майка ми или сестра ми помагат за дъщеря ми.- Много ми се иска да кажа "да". Най-вероятно до седмици ще е факт разводът.- Да, вече на няколко места в социалните мрежи показахме, че сме заедно. Той е мъжът в живота ми. Разбираме се, забавляваме се, прекарваме много време заедно и се чувстваме добре един с друг. На този етап това ни стига. Дъщеря ми Анабел и синът на Дани – Габриел, са почти на една възраст. Само няколко месеца е разликата им и се разбират чудесно.- На този етап - не. Отворена съм обаче, при положение че така се стекат обстоятелствата. Страхотно е да събереш близките си и да купонясвате, празнувайки любовта си. Нямам фикс идея за сватба, но ако ми се случи, ще се радвам. Ако ли не, ще го приема съвсем спокойно.- За съжаление, не спортувам. Бих променила това, ако намеря спорт, който да ми хареса. Храня се балансирано. Имам поставен ботокс - усетих, че е дошло времето да си сложа. Не съм против и разни други процедури и ако настъпи момент, в който почувствам, че се нуждая от тях и че те ще ме направят по-щастлива, със сигурност няма да се поколебая да се подложа.- Хиляди. Била съм с всякакви цветове. Естественият ми е риж, въпреки че вече не е толкова наситен. С напредване на възрастта косата губи меланин и цветът се променя. Имам и бели косми и се налага все да се боядисвам.- Да, докъм 7 клас, защото бях различна. Не само заради цвета на косата ми се притеснявах. Слушах музика, която не беше чалга, а това караше децата да агресират страшно срещу мен. Направо си ме анатемосаха. Правеха ми живота черен. Както се сетеха, така ме обиждаха - за външен вид, за поведение... Имаше подмятания от рода на "Махай се оттук, виж се каква си!", "Отвратителна си!", "Грозна си!" и още много други.Бях пълен аутсайдер и според връстниците ми не заслужавах да имам приятели и да ходя на рождените им дни. Едно дете, когато е различно, иска да е като останалите и да бъде прието в дадена групичка. Мен обаче ме отблъснаха в момент, когато най-много се нуждаех от приятели. Децата могат да бъдат много, много груби, направо жестоки.- Дълги години бях против чалгата, без да разбирам защо. Благодарение на сестра ми осъзнах, че причината е в това, че до 7 клас бях реално жертва на това чалга общество, което не ме приемаше по никакъв начин. През годините станах близка приятелка с някои попфолк изпълнители и хора, слушащи музиката им, но винаги когато стане дума за тази общност, изпитвам известна горчивина. Преживяното е оставило в мен белега, че чалгаджите не са мили и толерантни.- Смятам, че трябва да се говори за насилието и обществото да не премълчава проявите на агресия. На всеки може да се случи нещо такова. Горчивата статистика е, че всяка трета жена в България е била жертва. Иска ми се това да се промени, защото и самата аз имам дъщеря. Опитах се навремето да потърся съдебна отговорност на насилника, но за съжаление, според българското законодателство при липсата на свидетели нищо не може да се направи.- За щастие, нямах нищо счупено от побоя. След преживяното бях заобиколена от приятели и успях да се погрижа за менталното си здраве. Ходих и на терапевт. Беше ми необходима половин година, за да се възстановя.- (Смее се.) Тотални жълти измислици! Не си падам по жени, за добро или за лошо. Абсурдно е дори подобно твърдение спрямо мен. Луиза Григорова я познавам от младежките си години, но никога не съм се интересувала от приятелите й и даже не съм знаела, че са били заедно с Явор Бахаров.