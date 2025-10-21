ЗАРЕЖДАНЕ...
Глория напусна сцената
©
Публиката затаи дъх, очаквайки скандал, но вместо избухване Глория реагира с класа – прекъсна песента, поклони се и с изправена глава напусна сцената. Без викове, без драма, без евтини жестове – просто ясен знак, че не търпи неуважение, независимо дали идва от подпийнал "фен“ или самозабравил се хулиган.
Охраната реагира мигновено и изведе нарушителя, а останалите в залата аплодираха поведението на звездата. "Глория си остава кралица – винаги класа и без компромиси!“ – коментира посетител от публиката след инцидента.
И този път примата на попфолка доказа, че истинските дами не се принизяват – те просто слизат от сцената с достойнство, пише Intrigi.
Още по темата
/
Стягат сватба
20.10
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
20.10
Още от категорията
/
Проф. Рачев: Ще започне гирлянда от средиземноморски циклони. Месецът може да бъде култов по отношение на количеството валежи
09:00
Красавица си сложи скули
20.10
Генка Драганова, Общинска банка: Предлагаме преференциални условия по кредити и внасяне на средства по сметка в лева без такси до края на 2025 г.
20.10
Деси Слава: Време ми е
20.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на еп...
15:58 / 20.10.2025
Проучване: Слагайте сол във водата за варене на макарони
12:24 / 20.10.2025
Актуални теми
tozzi
преди 2 мин.
Икона? Иконите са в манастира и църквите. Когато слезе завинаги от сцената ще разберем каква певица е. Ако я забравят за два петъка - ясно.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.