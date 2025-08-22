ЗАРЕЖДАНЕ...
Глория се отрече от Добри
Певицата реагира веднага с обяснението, че е била в пълен шок от новината и никога не е подозирала, че младият ѝ любим се занимава с престъпна дейност. По думите ѝ тя вярвала, че той търгува с имоти и дори твърди, че връзката им е приключила много преди ареста заради токсичните отношения между двамата.
Фактите обаче говорят друго – само два месеца преди задържането името на Глория и Добри гръмна в социалните мрежи със снимка от юнска ваканция край морето. Това поставя под съмнение твърденията на звездата, че отдавна е скъсала с него. Връзката им продължи три години и премина през поне четири официални раздели и събирания.
Първоначално Глория не криеше чувствата си и дори подчертаваше, че с 13 години по-младият Добри я вдъхновявал да спортува и да живее по-здравословно. Днес обаче разказва съвсем различна история – за лъжи, манипулации, скандали и напрежение, което дори ѝ отнело гласа. "Решението да се разделим беше мое. Не виждах никакво бъдеще в тези отношения", категорична е певицата.
В миналото Глория също имаше връзки, белязани от драми, но никога досега нейно партньорство не е било свързано с толкова тежък криминален сюжет, припомня "България Днес".
