Годеникът на Лейди Гага, бизнесменът Майкъл Полански, разкри подробности за предстоящата им сватба. В интервю за сп. Rolling Stone той сподели, че двамата с певицата "постоянно" обсъждат детайли около големия ден."Говорим за това през цялото време. Имало е моменти, в които сме били готови още същия ден да направим празненство", призна Полански. По думите му двамата мечтаят за по-интимна церемония, която да запази усещането за нещо специално. "Не искаме нещо грандиозно. В много отношения вече живеем като женени, така че самата сватба едва ли ще промени нещо съществено."Макар точна дата все още да няма, двойката планира да си каже "Да" в най-скоро време.Наскоро и самата Гага призна, че няма търпение да се омъжи, подчертавайки, че Полански я приема не като "звезда", а като Стефани Джерманота. "Той ме вижда такава, каквато съм. Грижи се за мен, обича ме", сподели наскоро тя и допълни, че връзката им коренно е променила публичния й образ. "Покрай него се научих отново да бъда себе си."Миналата година изпълнителката дори намекна, че би искала сватба в съдебна зала. "Говорим за това да отидем само двамата в съда и после да си поръчаме китайска храна", каза тя в шоуто на Джими Кимъл. "Но, познавайки се, лесно мога да превърна събитието в цирк с еднорози."Освен за сватба, Гага и Майкъл вече мечтаят и за семейство. В интервю от 2024 г. певицата заяви, че би искала един ден да бъде майка на неговите деца: "Той би бил прекрасен баща. Нямам търпение да създадем семейство."Двойката се запозна на парти през 2019 г. и само няколко седмици по-късно официално обяви връзката си. След локдауна Полански предложи брак на Гага с впечатляващ диамантен пръстен.