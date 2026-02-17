Лунната Нова година през 2026 г. посреща Годината на Коня, според китайския лунен календар. Чествана от милиони по целия свят, това е време за културни традиции, семейни събирания и надежди за късмет през идната година.Тази година тя се пада на 17 февруари, с което започва 16-дневният Пролетен фестивал.Докато оставяме зад гърба си интроспективната и интуитивна Година на Змията, Годината на Коня нахлува с огнена енергия, символизираща приключения, жизненост и инерция.Лунната Нова година , известна още като Китайска Нова година или Пролетен фестивал, отбелязва началото на нов зодиакален цикъл, базиран на китайския лунен календар. Всяка година датата се измества в рамките на Григорианския календар.Китайският зодиак следва 12-годишен цикъл, като всяка година е представена от различно животно. През 2026 г. цикълът ни отвежда до Коня, седмото животно в зодиакалния ред.Китайският зодиак включва 12 животински знака, подредени по ред: Плъх, Вол, Тигър, Заек, Дракон, Змия, Кон, Коза, Маймуна, Петел, Куче и Прасе.Според китайската митология, редът на зодиакалните животни е определен от Голямо състезание, организирано от Нефритения император. Хитрата змия се увила около копитото на коня, успявайки да завърши състезанието пред коня и карайки коня да падне на седмо място.За разлика от предпазливата и интроспективна Змия, Конят олицетворява ентусиазъм, бързина и пламенност, носейки година, фокусирана върху смели движения и изследвания.(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 и 2026)Конете са жизнерадостни, очарователни и авантюристични. В зодиака те процъфтяват в оживена обстановка и често се възприемат като естествени лидери и мотиватори.За родените в годината на Коня, 2026 е техният Бен Минг Ниан - година, за която традиционно се смята, че носи лош късмет поради сблъсък с Тай Суй, богът на възрастта.За да се предпазят от лошия късмет на своя Бен Минг Ниан, родените в годината на Коня се насърчават да носят червено през цялата 2026 г. Смята се, че червеното бельо, чорапи или аксесоари предпазват от нещастието и привличат благословия.Въпреки че годината на зодиака може да донесе предизвикателства, тези препятствия често водят до по-голяма мъдрост и личностно израстване за Конете.Благоприятно: Старт на нови проекти и бизнес начинания, пътувания, смяна на работа, ново обучение, активен начин на живот, вземане на смели решения, социални контакти и работа в екип.Неблагоприятно: Прекомерна прибързаност и импулсивни решения, конфликти, породени от нетърпение или его и пасивност и отлагане – годината не подкрепя застой.