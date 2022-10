Големи изненади в предпоследния епизод от кастингите в "Гласът на България"

© Детска учителка, футболен хулиган, оперна певица-татуист и още невероятни и гласовити ентусиасти ще направят първа крачка към титлата "Гласът на България“ и наградата от 50 хиляди лева в новия епизод на обичаното музикално шоу по bTV в неделя от 20:00 часа. В предпоследния епизод от кастингите на тъмно на сцената ще звучат едни от най-големите хитове на Глория, U2, Oasis, Billie Eilish, Etta James, Александър Петрунов и "Сребърните гривни“, D2 и още много прекрасна музика от световна класа.



И тази неделя няма да липсват "блокирани“ и изненадани треньори, но приятните емоции ще са много повече – и за тях и за всички пред екраните. А щом треньорите са доволни и щастливи, значи и участниците ще се радват на достатъчно обърнати столове. Всеки от треньорите – DARA, Галена, Любо Киров и Иван Лечев, ще се похвали с гласовете, които си е подбрал досега и ще подчертае, че неговият отбор е най-силен, ярък и неповторим. Кой от тях обаче ще се окаже прав и с най-точен нюх за победа ще стане ясно в предстоящите, все по-интересни етапи на шоуто.



Участник от най-голямото музикално риалити в съседна Сърбия и от отбора на Цеца Величкович, ще стъпи в "Гласът на България“ с надеждата да повтори успеха си и да обърне с гласа си стола на Галена. DARA пък ще бъде впечатлена от чужденец с уникален тембър, без да подозира за тежката съдба и силна воля, която го е довела дотук. Иван Лечев ще се смае от уникалнa оперна версия на една от най-големите класики в народната ни музика, а Любо Киров ще разпознае и похвали звученето на новия вокалист на D2.



Известен хит на Глория ще изпълни голяма нейна почитателка, която мечтае за звездна слава. Песента ще предизвика силни емоции и страхотни думи по адрес на Глория от страна на Галена, която ще изпее любимото си нейно парче.



В епизода, на сцената ще се качи и един много специален гост - първата учителка по солфеж на един от треньорите като изненада за него.



От началото на новия сезон на "Гласът на България“ в световната седмична класация The Best of The Voice в YouTube до този момент попаднаха четирима родни участници – Борис Лапшов, Силви Филип, Калоян Николов и Елизабет Захариева. Дали и кой oт участниците oт новия епизод в неделя oт 20:00 ч. по bTV ще заслужи с изпълнението си място в нея ще стане ясно следващата седмица.