Големи количества магнезий, калий и витамин Ц се крият в този малък есенен плод

© Кестените са едни от най-полезните есенни плодове, които често остават подценявани в сравнение с други по-популярни храни. Те не само притежават уникален вкус и текстура, но също така съдържат множество хранителни вещества, които имат благоприятен ефект върху здравето. От гледна точка на здравословното хранене, кестените се отличават от останалите ядки и семена със своето по-ниско съдържание на мазнини и високо количество на сложни въглехидрати. Ето защо редовната им консумация може да донесе значителни ползи за организма.



Една от основните ползи на кестените е високото съдържание на сложни въглехидрати, което ги прави отличен източник на енергия. За разлика от простите въглехидрати, които бързо покачват нивото на кръвната захар и водят до енергийни спадове, сложните въглехидрати в кестените се усвояват по-бавно. Това осигурява стабилно ниво на енергия през деня и поддържа постоянни нива на кръвната захар, което е особено важно за хора с диабет или инсулинова резистентност.



Кестените са богати на витамини, особено на витамин C, който е ключов за поддържането на силна имунна система. Витамин C също играе важна роля в производството на колаген, който подпомага здравето на кожата и ставите. Кестените също съдържат витамини от група B, като тиамин, рибофлавин и фолиева киселина. Тези витамини участват в метаболитните процеси и подпомагат правилното функциониране на нервната система, като подобряват когнитивните способности и настроението.



Кестените съдържат значителни количества минерали като магнезий, калий и фосфор, които са от съществено значение за здравето на костите. Калият подпомага регулирането на кръвното налягане, докато магнезият и фосфорът играят важна роля в поддържането на здрава костна структура и предпазват от развитието на остеопороза.



Фибрите, съдържащи се в кестените, подпомагат храносмилането и регулират чревната перисталтика. Редовната консумация на фибри намалява риска от запек и други стомашно-чревни проблеми. Освен това фибрите помагат за контрола на нивата на кръвната захар и холестерола, като по този начин намаляват риска от сърдечно-съдови заболявания. Храните, богати на фибри, също така създават усещане за ситост, което може да помогне за контролиране на апетита и поддържане на здравословно тегло.



За разлика от повечето ядки, които са богати на мазнини, кестените се отличават с ниско съдържание на мазнини и са с по-ниско калорично съдържание. Това ги прави подходящ избор за хора, които следят калорийния си прием или се опитват да отслабнат. В същото време, кестените съдържат полезни ненаситени мазнини, които подпомагат здравето на сърцето и намаляват възпалителните процеси в организма.



Кестените са богати на антиоксиданти, които помагат в борбата срещу свободните радикали – нестабилни молекули, които могат да причинят клетъчни увреждания и да допринесат за развитието на хронични заболявания като рак, сърдечно-съдови заболявания и стареене на кожата. Освен това антиоксидантите в кестените, като витамин C и различни полифеноли, подпомагат имунната система и защитават клетките от оксидативен стрес.



Кестените са изключително полезен плод, който съчетава в себе си много здравословни качества. Те предоставят важни хранителни вещества, като витамини, минерали и антиоксиданти, които подпомагат поддържането на добро здраве. Редовната консумация на кестени може да помогне за регулирането на кръвната захар, поддържането на здрави кости, подобряването на имунната система и дори за намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания. С ниското си съдържание на мазнини и високо количество на фибри, кестените са идеален избор за балансирана диета, пише Puls.bg.