Големият Mario Biondi с концерт във Варна

© Mario Biondi ще пее в Летен Театър, Варна на 17 юни 2024 г. Вечерта ще е специална, защото заедно със световната соул звезда, в града пристига и забележителната му група от музиканти.



Емблематичният топъл и секси тембър на Mario, съчетан със сдържаното му и елегантно сценично поведение, перфектната селекция на музиканти и изобилието от емоционални хитове обещават един романтичен концерт на световно ниво, който ще получи най-добрата си локация, а именно красотата на Летен театър! Очакваме Варна да привлече влюбени в музиката на Mario Biondi почитатели от цяла България.



Характерният дълбок глас на Mario Biondi е топъл и чувствен, но едновременно с това ясен и уверен.



Роден като Mario Ranno, той открива любовта си към музиката още в детска възраст, слушайки различни музикални изпълнения заедно с баща си - певецът Stefano Biondi, от когото в знак на почит по-късно взема сценичния си псевдоним.



Богатия житейски опит на Mario Biondi му помага да се оформи и стигне до сегашният си статут на звездна на световната соул музика. Пял е в църковни хорове, бил е студиен певец, паралелно с това учи музика и английски език, който издига до перфектно ниво.



Mario е роден в Катания, Сицилия и не е трудно да се досетим, че още от малък е почитател на соул музиката. През 1988 г. започва да открива концертите на големи имена, в това число и на легендата Ray Charles. Големият му пробив идва с японското издание на сингъла This Is What You Are, достигнал до популярния водещ в BBC1 Norman Jay, който се влюбва в песента и я разпространява сред радиостанциите в цяла Европа. Нататък следват много топ сингли в световни класации, турнета, хитове… препълнени зали!



Концертът на Mario Biondi 20.00 часа.



Билети в системата на Eventim.