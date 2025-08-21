Днес православната църква почита паметта на апостол Тадей и великомъченица Василиса. 21 август е и ден на Св. Симеон Самоковски - български светец и мъченик.Свети Тадей бил родом от град Едеса, Месопотамия. Дошъл в Палестина, станал ученик на св. Йоан Кръстител, а след това бил един от 70-те апостоли на Исус Христос.След слизането на Светия Дух на Петдесетница, Тадей бил пратен да благовести в Едеса. Там дълги години проповядвал на едеските жители и мнозина от тях повярвали и се кръстили.Когато утвърдил Едеската църква и поставил презвитери, той обиколил цяла Сирия и Месопотамия и навсякъде проповядвал Евангелието. Упокоил се в мир във финикийския град Берит (днес Бейрут) в около 62 г.На този ден почитаме и паметта на българския новомъченик свети Симеон, Самоковски епископ. Не е известно кога и къде се е родил. За епископ бил избран през 1734 г., а седалището му било в град Дупница.Заради войната в тези години на Османската империя с Австрия и Русия християните били подозирани в подкрепа на противника. А когато Австрия завзела Ниш, въстанали българите в Пиротско, Знеполско, Брезнишко, Кюстендилско, Дупнишко, Кривопаланско, Берковско и в други места на Западна България.Съпротивата срещу турците оглавил лично св. Симеон Самоковски. След отстъплението на австрийците обаче по заповед на Али паша Кюпрюлюоглу за отмъщение били избити към 350 софийски граждани, свещеници, монаси и хора от околните села.Самият епископ Симеон бил заловен в Дупница и 23 дни жестоко го измъчвали. След това го откарали в София, където правили безуспешни опити да накарат епископа-мъченик да смени вярата си. Накрая той бил обесен на 21 август 1737 г.Али паша не разрешил да погребат свещеномъченика в София и затова вярващи пренесли тялото му в Самоков. Там го погребали в историческата Бельова църква. Гробът му е открит през 1994 г., а 21 август е обявен за Ден на града.В народния календар на 21 август предците ни са събирали ябълки и жънели лен, ако времето е било сухо. Според поверията, ако има много паяжини по дърветата, тогава се очаква затопляне. Ако офиката има много плодове, ще бъде дъждовна есен. Ако има много жълъди на дъба - януари ще бъде снежен. Ако денят е ясен и топъл, времето ще бъде такова през целия септември. Ако мишките крадат зърно - ще има студена и снежна зимаЗабранено е тръгването на дълъг път. И ако трябва да отидете някъде, тогава се помолете преди пътя. Не трябва да се яде месо и да се пие алкохол.