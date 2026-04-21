На 21 април 2026 г. Българската православна църква отбелязва паметта на Св. свещеномъченици Януарий и Теодор в Пергия, както е посочено в официалния църковен календар на Българската патриаршия.

Кой празнува имен ден на 21 април 2026 г.?

По традиция на този ден имен ден отбелязват хората с имена, свързани най-вече със св. Теодор – Теодор, Теодора, Тодор, Тодора, Тошо, Дора и производните им. Самият календар на Българската патриаршия посочва празника на св. свщмчци Януарий и Теодор в Пергия, а в българската традиция именно името на почитания светец обикновено определя и кой черпи за празника.

Кои са светиите, почитани на този ден?

Според православната традиция св. мъченик Теодор в Пергия Памфилийска е почитан на 21 април. В житието му се разказва, че той открито изповядал вярата си в Христос и отказал да принесе жертва на езическите богове, заради което бил подложен на тежки мъчения.

На същата дата Църквата възпоменава и св. свещеномъченик Януарий и дружината му. Според житието Януарий бил епископ в областта Кампания и загинал мъченически около 305 година по време на гоненията срещу християните при император Диоклетиан.

Какви са традициите и обичаите на този ден?

В православната традиция именият ден започва с почит към светеца, чието име носи човекът – чрез молитва, посещение на храм и запалване на свещ за здраве. Денят е свързан не толкова с шумно тържество, колкото с духовна благодарност към небесния покровител. Самото напомняне "на имен ден не се кани“ присъства и в текст на официалния сайт на Българската патриаршия като част от народното разбиране за този празник.

В много български домове именият ден се отбелязва с подредена трапеза, домашна пита, сладкиши и посрещане на близки и приятели. Обичаят повелява домът да е отворен за гости, а празнуващият да приема благословии, добри думи и пожелания за здраве, мир и благополучие. Тъй като 21 април 2026 г. е ден, посветен на мъченици в църковния календар, смисловият акцент остава върху вярата, твърдостта на духа и почитта към светеца.