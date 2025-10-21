ЗАРЕЖДАНЕ...
Голям турски актьор с нова роля
Наскоро Джан бе отличен с престижната наградата Filming Italy Venice Award на 82-рия филмов фестивал във Венеция.
А сега той се превърна в истинска сензация, влизайки в ролята на героя Сандокан – пиратът от края на XIX век, измислен от италианския писател Емилио Салгари.
Серилът, създаден по романа е вече факт и дори официално бе представен преди дни на Фестивала на киното в Рим.
Романтичната сага за приключение и свобода всъщност е не просто римейк на шестсерийната минипоредица от 1976 г. Това е съвсем нов прочит на историята на Сандокан, по-комплексен, по-човечен, по-съвременен - по думите на създателите му.
"Искахме да модернизираме тази пиратска история в италиански стил“, казва режисьорът Ян Мария Микелини. "Персонажите са написани с повече дълбочина: Сандокан започва като Робин Худ на моретата, но разбира, че истинската свобода е тази, която те кара да даваш от себе си на другите.“
Няма да е пресилено, ако се каже, че Сандокан се превърна в най-значимата роля за турския актьор. Поне до момента. Тя му дава световна слава и го утвърждава като международна звезда.
Яман споделя, че се е подготвял за ролята в продължение на пет години, изучавайки всяка подробност: "Такава роля идва рядко в живота на актьора. В началото се концентрирах върху физическата част, но открих, че емоционалната е още по-интензивна. Сандокан е страдащ, аскетичен, но и ироничен човек – научих от него, че дори в болката трябва да умееш да се усмихваш.“
Макар привидно да изглежда лесно, на Джан всъщност се налага да извърви нелек път към славата. Дълго време му е нужно, за да успее да се наложи в световните кино среди. А и често е обект на нападки и негативизъм. Не само професионалния, но ли личния му живот е постоянно подлаган на критика – включително и личните му връзки и злоупотребата с алкохола.
И сякаш напук на негативизма, турският актьор е щастлив в последната си връзка. От няколко месеца той официално излиза със Сара Блум, известен продуцент и ди джей в Италия. И вече не крие отношенията си с нея дори често споделя общи снимки в социалните мрежи, пише Ladyzone.
