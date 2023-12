Голяма холивудска звезда не си е плащал сметките с години

© Голямата холивудска звезда Том Холанд призна, че пет години не е плащал сметките си за вода, защото е смятал, че във Великобритания тя е "безплатна" - недоразумение, за което обвинява времето, когато е бил малък. "Разбрах, че не съм си плащал сметката за вода в продължение на пет години, но само защото не знаех, че трябва. Просто си мислех, че в Англия водата е безплатна", оправда се актьорът пред изданието The Hollywood Reporter, пише "Телеграф".



Наскоро 27-годишният актьор разкри, че си е взел почивка от филмите, за да може да "подреди" живота си и да прекара повече време с приятелката си Зендая. "Почивката, която си взех няма нищо общо с работата, а с възрастта ми и израстването. Занимавам се с това от 11-годишен и оттогава не съм имал истинска почивка", заяви той пред The Hollywood Reporter. "Бях изряден и имах голям късмет. Не го приемам за даденост. Исках да прекарам известно време на едно място, да бъда със семейството и приятелите си и да подредя живота си", допълни.



След последния си проект "The Crowded Room" - телевизионно шоу, разказващо за мъж с дисоциативно разстройство на личността - актьорът призна, че е помолил шефовете си за почивка по време на снимките, защото ролята го е изтощила. Отговорността да разкаже тази история започна да тежи на Том и той усетил, че графикът станал непосилен. Въпреки това отбеляза, че е късметлия, че е успял да поиска помощ и да я получи, благодарение на етапа, на който се намира в кариерата си. "Казах на останалите от екипа, че ще бъде от полза за мен, а и за предаването, ако намерят начин да ми дадат малко почивка, за да се възстановя." По негови думи, той няма намерение да загърби разрастващата си кариера. И това, че отсъства от снимките, не го прави да е на ваканция, даже напротив.