"Гласът на България“ с голяма изненада през новия сезон.
Очаква се в предаването да се завърне любим участник, този път той ще е част емблематичния треньорски състав за новия сезон на формата. Става дума за една от най-големите звезди на съвременната музикална сцена у нас, MEDI.
Именно в хитово състезание, певецът започна пътя си към славата преди 12 години.
MEDI, който е възпитаник на Националното училище за фолклорни изкуства "Широка лъка“, е подготвен да внесе нова енергия и професионализъм в шоуто.
Освен като изпълнител, MEDI ще влезе в ролята и на ментор, използвайки опита си като успешен музикален продуцент със собствен лейбъл. Неговата мисия през новия сезон е да открие и подкрепи следващото поколение таланти, предавайки им знанията си за това как се изгражда кариера от нулата до върха на класациите.
