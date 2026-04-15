"Гласът на България“ с голяма изненада през новия сезон.

Очаква се в предаването да се завърне любим участник, този път той ще е част емблематичния треньорски състав за новия сезон на формата. Става дума за една от най-големите звезди на съвременната музикална сцена у нас, MEDI.

Именно в хитово състезание, певецът започна пътя си към славата преди 12 години.

MEDI, който е възпитаник на Националното училище за фолклорни изкуства "Широка лъка“, е подготвен да внесе нова енергия и професионализъм в шоуто.

Освен като изпълнител, MEDI ще влезе в ролята и на ментор, използвайки опита си като успешен музикален продуцент със собствен лейбъл. Неговата мисия през новия сезон е да открие и подкрепи следващото поколение таланти, предавайки им знанията си за това как се изгражда кариера от нулата до върха на класациите.